المنقوش في زيارة عمل لجمهورية روسيا الاتحادية

تقوم وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اعتبارا من اليوم الخميس، الموافق 19 أغسطس 2021، بزيارة عمل إلى جمهورية روسيا الاتحادية، تجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين الروس، وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.

ومن المقرر أن تبحث المنقوش، خلال الزيارة مع نظيرها الروسي العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين البلدين، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة من قبل المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، لتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمصالحة الوطنية، وصولا الى إنجاز الاستحقاق الانتخابي القادم.

ومن المقرر أن تجري المنقوش ونظيرها الروسي، مؤتمرا صحفيا في ختام هذه المباحثات.