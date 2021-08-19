المنقوش: نعول على دور روسيا في توحيد المؤسسة العسكرية.. وافتتاح سفارتها وقنصليتها قريبا

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش إنها أكدت خلال لقائها نظيرها سيرغي لافروف على تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات السابقة لتعجيل عجلة الاقتصاد في ليبيا، لافتة إلى التعويل على الدور الروسي في المساعدة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.

وأضافت أن هناك توافق على دفع عجلة الاستقرار في ليبيا، وتنفيذ مخرجات مؤتمري برين الأول والثاني، وتعزيز التواصل الدبلوماسي بين البلدين، متابعة: «نحن بصدد افتتاح سفارة روسيا في طرابلس، وقنصليتها في بنغازي، ما يفضي بصبغة إيجابية وتعاونية بين البلدين لإحياء حركة الاقتصاد والتنمية»، حسب كلمتها في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف، على هامش زيارتها موسكو.

وثمنت الدور الروسي في إخراج القوات الأجنبية من البلاد، والمساعدة فيما يتعلق بالملف الأمني.

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