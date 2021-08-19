اغريبيل : إذا رأى الرئاسي خلل في عمل اللجنة يمكنه تجميدها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن عضو اللجنة العسكرية “5+ 5″ الفيتوري اغريبيل اعتذاره وسعيه لإعادة النظر في الأمور إلى نصابها عقب البيان الصادر عن اللجنة المشتركة، قائلا” أنه رغم ما وقع لن نبذل ولن نخون وطننا ورفاقنا برغم أخطائنا فالخيانة ليست من اخلانا وشيمنا” .

غريبيل أضاف في بيانه أنه في حال رأى المجلس الرئاسي والغرفة أن هناك خلل في عمل اللجنة بإمكانهم تجميد عمل اللجنة أو طلب تغيير مكان انعقادها بما يكفل إعادة الثقة والخروج بنتائج تضمن وحدة الوطن وتطهير الأرض من المرتزقة والنهوض بدولة المؤسسات .

وقال عضو اللجنة في بيانه “تابعت ما حدث من ردة فعل على الكتب والمراسلات التي صدرت من اللجنة العسكرية “5+5″ والنقد لأعمال اللجنة وقد حاولت التوضيح وتواصلت مع أغلب القيادات وخصوصاً رئيس الأركان وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية وأمر منطقة طرابلس العسكرية وقيادات من أغلب المناطق ورأيت أن أوضح من خلال هذا البيان الملابسات والتداعيات التي حصلت خلال اليومين الماضيين” .

وتابع قائلا “نحن نتقبل ما حصل من نقد فنحن في النهاية بشر قد نخطئ وقد نصيب ونحن نعمل منذ سنة ونصف وكانت هناك الكثير من الأعمال والمجهودات الناجحة وأن كان هناك خطئ فالتمسوا لإخوتكم العذر” مشيرًا إلى أن الظروف التي تعمل فيها اللجنة غاية في الصعوبة، بسبب تمزق البلاد وتهديد بعض الأطراف بالتقسيم وأخرى بقفل النفط وثالثة بقفل المياه، بالإضافة إلى معاناة المهجرين والنازحين والأسرى والمفقودين وعبئ إخراج المرتزقة وأبعاد شبح الحرب على الليبيين، مضيفًا أن العمل في هذه الظروف قد يجر للخطأ.

وقال “أما عن نفسي ليس مزايدة و لكن للتوضيح أنا كنت جندياً ادافع عن الأرض والعرض بداية من يوم 2|4|2019 في عملية بركان الغضب في منطقة الأصابعة والهيرة وبعد أن رجعت إلى طرابلس كلفت بمهام معاون آمر غرفة الميدان ومجموعة المدفعية بمشروع الموز وظللت أنا و رفاقي أقارع العدوان على العاصمة بكل ما استطعنا من قوة حتى تم دحر العدوان واعتز وافتخر بذلك، وذهبت إلى جنيف باختيار من غرفة البركان وبتكليف من المجلس الرئاسي وحقيقة لم أشعر مع رفاقي بأي شكوى من عملنا” .

و أكد عضو اللجنة أنه تفاجئ بالذي حصل من ردة فعل ونقذ لمخرجات اللجنة حيث ظهر له أن هناك خطأ حصل وخيبة أمل من رفاق الدفاع عن العاصمة، مؤكدا أن ما وقع كان خطأ ربما لجهل أو سوء تقدير منه ومن زملائه .

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة قد تلقت سيلا من الانتقادات عقب إصدارها بيانا اعتبره كثيرون خروجا عن اختصاصاتها وتدخلا في الشأن السياسي.

وبالأمس اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بعدد من أعضاء اللجنة العسكرية “5+5” بديوان مجلس الوزراء، لبحث ضرورة التنسيق المسبق في الإجراءات المتخذة.

وأكد الدبيبة، في بيان له نشرته الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية، خلال لقائه عددا من أعضاء اللجنة العسكرية 5+5، ضرورة التنسيق المسبق في الإجراءات المتخذة والقرارات ومراجعتها لتكون متجانسة مع خطة الحكومة.