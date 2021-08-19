من موسكو.. المنقوش: نعول على دور روسيا في توحيد الجيش وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش إنها أكدت خلال لقائها مع نظيرها سيرغي لافروف، على تفعيل الاتفاقات والبروتوكولات السابقة لتسريع عجلة الاقتصاد في ليبيا، لافتة إلى التعويل على الدور الروسي في المساعدة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضحت المنقوش في كلمتها في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف من موسكو، اليوم الخميس، “أن هناك توافقًا على دفع عجلة الاستقرار في ليبيا، وتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني، وتعزيز التواصل الدبلوماسي بين البلدين”.

وتابعت المنقوش، “نحن بصدد افتتاح سفارة روسيا في طرابلس، وقنصليتها في بنغازي، ما يفضي بصبغة إيجابية وتعاونية بين البلدين لإحياء حركة الاقتصاد والتنمية”.

وقالت المنقوش، “نحن نعول على الدور الروسي في إخراج القوات الأجنبية من البلاد، والمساعدة فيما يتعلق بالملف الأمني”.