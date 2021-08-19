اتحاد القرضاوي: مستعدون “بخبرائنا” للمشاركة في إنجاح مشروع حضاري نموذجي بأفغانستان

أكد علي الصلابي العضو المؤسس، والذي يشغل حاليًا منصب الأمين العام المساعد لما يسمى ” الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” أن اتحادهم مستعد للمشاركة في “إنجاح مشروع إسلامي حضاري في أفغانستان يكون نموذجا ناجحا”, على حد وصفه.

وأعاد الصلابي نشر بيان اتحادهم الذي يترأسه حالياً أحمد الريسوني، على صفحته الرسمية بفيسبوك، والذي حمل “تهنئة للشعب الأفغاني على خروج القوات المحتلة، وبما تم من تسليم السلطة دون إثارة الفتنة والحروب الأهلية”، بحسب البيان.

وطالب بيان الاتحاد الذي أسسه يوسف القرضاوي، وبعد الذراع العقائدية لجماعة الإخوان، حركة طالبان “بتشكيل حكومة انتقالية من الخبراء الأكفاء تمثل جميع مكونات الأفغان، والحفاظ على المؤسسات القائمة، وإصلاحها وتطويرها تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة لممثلي الشعب في البرلمان والحكومة”.

كما وجه الاتحاد، الشكر لدولة قطر على تهيئة أجواء المفاوضات لأجل الوصول إلى سلام شامل، حيث جاء في نص البيان “يشكر الاتحاد دولة قطر لاهتمامها البالغ وجهودها الكبيرة في سبيل تحقيق السلم والسلام؛ من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لنجاح المفاوضات الأمريكية الأفغانية، ثم التهيئة للمفاوضات الأفغانية الأفغانية، فلها كل الشكر والتقدير أميراً وحكومة وشعباً”، بحسب وصف البيان.

وأوضح الاتحاد؛ أنه “بعلمائه، وخبرائه في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية، والتخطيطية، مستعد تماما للمشاركة في إنجاح مشروع إسلامي حضاري يكون نموذجا ناجحا”، بحسب نص البيان.