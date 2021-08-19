لافروف يدعو إلى «انسحاب تدريجي ومتزامن» للقوات الأجنبية من ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أهمية «الانسحاب التدريجي والمتزامن» للقوات الأجنبية من ليبيا، مبديا استعداد بلاده للمساهمة في الجهود الليبية المبذولة في هذه الاتجاه.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الروسية موسكو: «انسحاب القوات الأجنبية يجب أن يكون متدرجا ومتزامنا دون أي ميول لصالح أي طرف»، وأكد استعداد بلاده للانضمام لجهود السلطات الليبية المبذولة لوضع خطط وآليات لانسحاب القوات الأجنبية.

وأشار إلى أن أن تركيا «لن ترفض مناقشة موضوع خروجها» من ليبيا، وقال: «هذا ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين الثاني. نعم لتركيا قراءة مختلفة للبيان الختامي للمؤتمر لكن هذا البيان واضح ويؤكد ضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا».

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