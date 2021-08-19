«الأرصاد الليبية»: توقعات باعتدال أكثر في الطقس الأيام المقبلة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع، اليوم الخميس وخلال الأيام المقبلة.

وقال بيان صادر عن المركز: “درجات حرارة تميل للاعتدال على أغلب مناطق الشمال مع ارتفاع عامل الرطوبة”.

وأضاف “الحرارة القصوى على المناطق الساحلية تتراوح ما بين (29- 34) مْ وتكون على أغلب مناطق الدواخل ما بين (36- 40) مْ”.

وتابع “تبقى الحرارة دون تغير على مناطق الوسط والجنوب تسجل ما بين (39- 43) مْ”.

واستطرد “الأجواء بوجه عام قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجبل الغربي وجنوبه ومناطق الجبل الأخضر قد يتخللها هطول امطار متفرقة”.

واستكمل “من المتوقع أن تكون الأجواء أكثر اعتدالا خلال أيام الأسبوع المقبل، فيما يتعلق بدرجات الحرارة لتشمل كذلك مناطق الوسط والجفرة”.