المنقوش ولافروف يبحثان استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين.

وتناول اللقاء الذي عقد في موسكو، صباح اليوم الخميس، إمكانية التعاون في تنفيذ المشاريع الاقتصادية.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قالت المنقوش إنهما تناولا سبل تفعيل الاتفاقات والبروتوكولات السابقة لتسريع عجلة الاقتصاد في ليبيا، لافتة إلى التعويل على الدور الروسي في المساعدة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، ولعب دور أكبر في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، على أن يتم الانسحاب على مراحل وبشكل متزامن.

بينما أكد لافروف دعم بلاده «خروج القوات الأجنبية من ليبيا» وفق الرؤية التي طرحتها المنقوش، وهو انسحاب على مراحل ومتزامن، داعيًا المجتمع الدولي إلى المساعدة في بناء المؤسسات الليبية.

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