بلدية نالوت: لا يوجد أكسجين بمركز العزل منذ شهر ونصف

وصف عميد بلدية نالوت عبد الوهاب الحجام، الوضع الوبائي في البلدية بأنه “كارثي”، كاشفًا عن معاناة مركز العزل من نقص حاد في الأكسجين منذ شهر ونصف.

الحجام قال، في تصريحات صحفية، إن وزارة الصحة ركبت مصنع أكسجين في مستشفي نالوت المركزي، مستدركًا “للأسف تم ذلك بدون ضمان تدريب الكوادر الفنية؛ لتشغيل المصنع والاهتمام به”.

واشتكى من عدم توريد قطع غيار لمصنع الأكسجين؛ ما أدى إلى توقفه عن العمل، مؤكدًا أنه تم التواصل مع وزارة الصحة لكن التجاوب بطيء جدًا، بحسب قوله.

وأوضح أن البلدية لديها مصنع أكسجين خاص كان متوقفا وتمت صيانته لكن الإنتاج بسيط جدًا لا يكفي مركز العزل، لافتًا إلى أن مراكز العزل في غدامس وجادو وباطن الجبل تُعاني من نقص حاد في الأكسجين، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من عشر إصابات كورونا في العناية المركزة .

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

