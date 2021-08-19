المنقوش من موسكو: انسحاب القوات الأجنبية يجب أن يكون مدروساً ومقنناً

التقت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، في موسكو، مع سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي.

وناقش الوزيران تطورات الوضع في ليبيا، بما في ذلك سبل التسوية الشاملة في ضوء الجهود الجماعية المبذولة لدفع عملية المفاوضات بين الليبيين، بحسب بيان للخارجية الروسية

وقالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إن “ليبيا تثمن الدعم الروسي في خروج المرتزقة من ليبيا”، لافتة إلى أن “انسحاب القوات الأجنبية من البلاد يجب أن يكون مدروس ومقنن لتجنب أي تداعيات”.

وأكدت «المنقوش» أن ” انسحاب القوات الأجنبية من بلادنا قد يحدث على مراحل”، معقبة؛ “نحن بصدد افتتاح السفارة الروسية في طرابلس وقنصلية في بنغازي لتعزيز التعاون الدبلوماسي بين البلدين.

ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي، أن موسكو ترى في زيارة وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية رغبة في تطوير العلاقات مع روسيا.

وقال لافروف مفتتحا الاجتماع مع نظيرته الليبية اليوم في موسكو: “ممتنون لقبولكم زيارة روسيا، ونرى في هذا رغبة القيادة الليبية لبناء علاقات ذات أولوية مع روسيا الاتحادية، علاقات تقوم على الصداقة والتعاون التقليديين”.

من جهتها قالت المنقوش قبيل الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: “نقدر الجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية.. وأريد أن أثمن على دور روسيا الإيجابي متمثلا في دور الرئيس فلاديمير بوتين بإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار في يناير 2020 وتشجيع الليبيين على الجلوس معا إلى طاولة التفاوض و الحوار”.

ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مشترك مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أن موسكو وطرابلس تؤيدان انسحاب جميع القوات والعسكريين الأجانب دون استثناء من الأراضي الليبية.

وقال لافروف: “أكدنا دعم روسيا الاتحادية للقرارات التي يتم اتخاذها في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بما في ذلك القرار الذي اتخذ في اجتماعها قبل خمسة أيام، حول ضرورة انسحاب جميع العسكريين الأجانب دون استثناء من أراضي ليبيا”.