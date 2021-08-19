قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، “أتينا إلى ليبيا بطلب من البرلمان الليبي لتحقيق توازن ومستعدون الآن للخروج بالطريقة التي اختارها الليبيون”.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيرته نجلاء المنقوش، صباح اليوم، ندعم القرارات التي اتخذتها لجنة 5+5 بشأن خروج كل القوى الأجنبية بدون استثناء كما ندعم اجراء الانتخابات في موعدها .

ومن جانبها أكدت الوزيرة نجلاء المنقوش أن موقف روسيا جدي في إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا واشكرها على هذا الموقف.

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