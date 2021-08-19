وسط مخاوف بشأن المياه في ليبيا.. الأمم المتحدة تطلق حملة بشأن تغير المناخ

في ظل تنامي المخاوف بشأن توافر المياه في ليبيا بسبب تغير المناخ والنزاع، أحيا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم العالمي للعمل الإنساني بإطلاق حملة “سباق من أجل الإنسانية”، وهو تحدٍ عالمي للعمل المناخي تضامناً مع الناس في أكثر دول العالم عرضة للكوارث وأولئك الذين تضرروا بشدة من تغيّر المناخ.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا جاستن برادي،: “نحن قلقون للغاية بشأن الطقس المتطرف وتغير المناخ في ليبيا على نطاق لا يمكن للناس والمجتمعات الإنسانية والإنمائية المساعدة في إدارته”.

وتهدد الهجمات المتكررة على النهر الصناعي، الذي يوفر 60 % من جميع المياه العذبة المستخدمة في ليبيا، الأمن المائي للبلد بأكمله. علاوة على ذلك، فإن سد وادي كعام، الذي كان يحتوي في السابق على حوالي 33 مليون متر مكعب من المياه، قد جف تماماً بسبب الارتفاع المستمر في حرارة المناخ، مما أثر على المزارع والمشاريع التي تعتمد عليه بشكل مباشر لأغراض الري.

وأضاف برادي: ” قد غطى النزاع والوضع الصحي الحالي على الآثار المناخية التي تتأثر بها ليبيا بشدة. إن تعطل إمدادات المياه وجفاف خزانات المياه هي فقط مجرد صور واضحة لذلك. إذا لم نتخذ إجراء الآن، فإننا نعرض ملايين الأرواح لخطر فقدان الوصول إلى المياه الصالحة للشرب. يمكن أن يكون لهذا تأثير كارثي على صحة الناس وسبل عيشهم والزراعة والنظافة وانتشار الأمراض المعدية”.