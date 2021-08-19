«مكافحة الأمراض»: المُطعّمون ضد كورونا في ليبيا اقتربوا من 900 ألف مواطن

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، أن حملة التطعيمات في مدينة طرابلس متواصلة، مشيرا إلى أن الإقبال ممتاز.

وقال سميو في تصريحات له: “إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا في ليبيا 897,779 مواطنا”.

وأضاف “نستعد لإطلاق حملة تطعيمات في المدينة الرياضية بنغازي، ومن ثَمّ سبها ومصراتة”.

وتابع “ننتظر وصول شحنة من لقاح فايزر الأمريكي، ستخصص لفئة الحوامل ابتداء من الشهر الرابع فما فوق”.

واستطرد “فروع جهاز الإمداد الأربعة شرعت في توزيع اللقاح الصيني المفرج عنه من الرقابة على الأدوية على المرافق الصحية في البلديات جرعةً أولى، وننتظر وصول كمية أخرى من اللقاح الصيني جرعةً ثانية”.