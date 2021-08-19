موسكو: سفارة وقنصلية قريبًا في ليبيا.. وتعاون اقتصادي وأمني

أعلنت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة مع روسيا في المجالات الأمنية والاقتصادية؛ لتعزيز العلاقات بين البلديْن.

وجاءت تصريحات المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف، في موسكو، في ختام جولة محادثات أجرتها هناك.

وأكدت وزيرة الخارجية تقدير الحكومة لجهود روسيا ودورها في وقف إطلاق النار، مثمنةً دورها في دعم السلام وتطلّعها لتوسيع هذا الدور.

كما كشفت أن روسيا ستفتح سفارتها في طرابلس وقنصليتها في بنغازي، في إطار رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لها في ليبيا.

وتطرقت، خلال حديثها، إلى ملف المرتزقة والقوات الأجنبية، مؤكدةً أن انسحابهم من ليبيا يتطلب منّا أن نراه بعين واقعية، وقد يتم على مراحل، وبطريقة مقننة تضمن توازنًا على أرض الواقع.

وتابعت: “نحن منفتحون على الحوار مع الدول كافة لإيجاد أرضية مشتركة تضمن خروجًا متوازنًا للمرتزقة”.

من جانبه، قال “لافروف” إنه اتفق مع وزيرة الخارجية على توسيع المشاورات الدبلوماسية وتوسيع التعاون الاقتصادي والتعليمي، مجدّدًا دعمه لمخرجات اللجنة العسكرية “5+5″، وتأكيده على ضرورة خروج كافة العسكريين الأجانب من ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي على حديث “المنقوش” بشأن ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بصورة تدريجية ومتوازنة، مشيرًا إلى أن السلطات في ليبيا في طريقها لوضع آلية لمشاورات وضع خطط انسحاب القوات الأجنبية، موضحًا أن موسكو على استعداد للانضمام الفعّال لهذه الجهود.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية