دردور: الجيش الوطني الليبي مشروع مخابراتي فرنسي مدعوم من الجهلة

زعم فرج دردور المقيم في تركيا والتي تقدمه قنوات الإخوان بوصفه «باحث ومحلل سياسي»، أن الجيش الوطني الليبي مشروع مخابراتي فرنسي مدعوم من الجهلة، بحسب وصفه.

وقال دردور، المؤيد للغزو التركي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ماكرون يغرد: (نحن مدينون لكم، فمرحبا بكم)”.

وأضاف “ماركون يقصد العملاء الأفغان الذين كانوا يتعاونون مع فرنسا ضد بلدهم. والرسالة فيها معنى لعملاء فرنسا في ليبيا الذين يتخفون تحت مسمى «الجيش الوطني»”، على حد زعمه.

وتابع “حقيقتهم أنهم مشروع مخابراتي، بدليل أن المرتزقة هم من يحارب نيابة عنهم، ويدعمهم الجهلة”، وفقا لادعائه.