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دردور: الجيش الوطني الليبي مشروع مخابراتي فرنسي مدعوم من الجهلة

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم فرج دردور المقيم في تركيا والتي تقدمه قنوات الإخوان بوصفه «باحث ومحلل سياسي»، أن الجيش الوطني الليبي مشروع مخابراتي فرنسي مدعوم من الجهلة، بحسب وصفه.

وقال دردور، المؤيد للغزو التركي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ماكرون يغرد: (نحن مدينون لكم، فمرحبا بكم)”.

وأضاف “ماركون يقصد العملاء الأفغان الذين كانوا يتعاونون مع فرنسا ضد بلدهم. والرسالة فيها معنى لعملاء فرنسا في ليبيا الذين يتخفون تحت مسمى «الجيش الوطني»”، على حد زعمه.

وتابع “حقيقتهم أنهم مشروع مخابراتي، بدليل أن المرتزقة هم من يحارب نيابة عنهم، ويدعمهم الجهلة”، وفقا لادعائه.

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الجيش الليبي الغزو التركي دردور

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • عرفنا منك مؤيدي الجيش الليبي طيب اخبرنا عن مؤيدي الغزو التركي لليبيا الذين أستضافوا الجنود الاتراك في ديارهم مع زوجاتهم وأمام أصغارهم اعتقد ان تكون جاهل خير مليون مره من أن تكون لست جاهل لكن ديوث أو جنس ثالث تحلم بان يفتتح اردوغان في مستعمراته طرابلس ومصراته بيوت دعاره مرخص لها علي غرار التي افتتحها اردوغان في تركيا او يفتتح نوادي مثليبن علي غرار التي يقال انها بتركيا تحظي بحماية الدول لها

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