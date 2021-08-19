بعد توزيعه على البلديات.. “مكافحة الأمراض” يُوضّح طرق حفظ وحقن “سينوفارم”

أصدر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور حيدر السائح، توجيهات لمديري إدارات الخدمات الصحية ومديري مكاتب الرعاية الصحية، متعلقة باستخدام لقاح “سينوفارم” المضاد لـ”كورونا”، بعد نحو ثلاثة أيام من توزيعه على البلديات.

وتضمنت التوجيهات معلومات حول طرق استخدام اللقاح، بدايةً من التخزين ودرجة الحرارة المناسبة لحفظ المطعوم، ومقدار الجرعة، إضافةً إلى موضع الحقن، وعدد الجرعات والأعمار المستهدفة.

وتثير هذه التعليمات تساؤلات حول مدى جاهزية الأطقم الطبية بالمراكز الصحية للمشاركة في حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا”، ومدى متانة خطط الوزارة المسبقة لتنفيذ هذه الحملة.

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