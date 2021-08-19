ليبيا الان

بعد توزيعه على البلديات.. “مكافحة الأمراض” يُوضّح طرق حفظ وحقن “سينوفارم”

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور حيدر السائح، توجيهات لمديري إدارات الخدمات الصحية ومديري مكاتب الرعاية الصحية، متعلقة باستخدام لقاح “سينوفارم” المضاد لـ”كورونا”، بعد نحو ثلاثة أيام من توزيعه على البلديات.

وتضمنت التوجيهات معلومات حول طرق استخدام اللقاح، بدايةً من التخزين ودرجة الحرارة المناسبة لحفظ المطعوم، ومقدار الجرعة، إضافةً إلى موضع الحقن، وعدد الجرعات والأعمار المستهدفة.

وتثير هذه التعليمات تساؤلات حول مدى جاهزية الأطقم الطبية بالمراكز الصحية للمشاركة في حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا”، ومدى متانة خطط الوزارة المسبقة لتنفيذ هذه الحملة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك