طقس ليبيا.. اعتدالٌ في درجات الحرارة على أغلب المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدالاً في درجات الحرارة على غالبية مناطق ليبيا، مع رطوبة نسبية عالية على غالبية مناطق الشمال، بينما تبقى الحرارة دون تغيّر يذكر على مناطق الوسط والجنوب.

وقال المركز، في نشرته الصادرة اليوم، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت، مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء بها قليلة السحب،

تتكاثر أحيانًا على بعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه، وقد يتخللها هطول أمطار متفرقة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة،

وتتراوح درجات الحرارة ما بين 31 إلى 34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وما بين 36 إلى 40 درجة مئوية على بقية المناطق.

أمّا فيما يخصّ الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فإن السماء بهذه المناطق تكون قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق

الجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 29

إلى 33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتسجّل ما بين 36 إلى 40 درجة مئوية على رأس لانوف وجالو والجغبوب.

أما بالجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة؛ فتكون السماء صافيةً مع ظهور بعض السحب والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح

درجات الحرارة ما بين 39 إلى 41 درجة مئوية، وتكون السماء صافيةً بالكفرة والسرير وتازربو، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات

الحرارة ما بين 39 إلى 42 درجة مئوية.

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