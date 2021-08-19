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إنفاذ القانون” : تواصل قطع التوصيلات المخالفة على أنابيب النهر

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أغلقت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس 63 مجمعًا مخالفًا عن طريق التوصيلات العشوائية، من قبل بعض المخالفين بمنطقة سوق الأحد، ومشروع أبو عائشة، و سيدي السائح، وفم ملغة، والتي كانت تستخدم في الري والزراعة بطرق غير قانونية، وهو ما يسبّب ضعفًا في تدفقات المياه للعاصمة ومدن الجبل.

جدير بالذكر أن إدارة إنفاذ القانون تقوم بحملة أمنية موسعة تستهدف ضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات غير القانونية على أنابيب نقل المياه بمنظومة النهر الصناعي.

وتشمل الحملة مناطق جنوب طرابلس، حيث تمكّنت من إغلاق المئات من التوصيلات غير الشرعية ببني وليد والهيرة. وتأتي هذه الحملة بناءً على تعليمات النائب العام الصديق الصور.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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