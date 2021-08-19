«لافروف»: أتينا بطلب من البرلمان الليبي لتحقيق توازن ومستعدون الآن للخروج

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده جاءت إلى ليبيا بطلب من البرلمان الليبي لتحقيق توازن، مردفًا “ومستعدون الآن للخروج بالطريقة التي اختارها الليبيون”.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس في موسكو مع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بحكومة الوحدة الوطنية: “أكدنا دعم روسيا لتلك القرارات التي تتخذ في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، بما في ذلك القرارات التي اتخذتها في اجتماعها قبل خمسة أيام، ومنها ضرورة انسحاب كافة القوات العسكرية الأجنبية بلا استثناء من ليبيا”.

وأشار إلى أن “الوفد الليبي أطلع روسيا على تطورات العمل على تنفيذ الاتفاقيات في المجال السياسي: “هذه الاتفاقيات تشمل الاستعدادات لإجراء انتخابات عامة نهاية ديسمبر من هذا العام”.

وأكد وزير الخارجية الروسي قائلا: “اتفقنا على أننا سنواصل بناء اتصالاتنا بين وزارتي الخارجية، وتبادل التقييمات بشأن الأزمات والصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

من جهتها ثمنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش دور روسيا ومساعيها فيما يخص العملية السياسية الليبية: “نقدر الدعم الروسي لحكومة الوحدة الوطنية.. نثمن دور روسيا الإيجابي في وقف إطلاق النار ودعمها للعملية السياسية الليبية”.

وأضافت المنقوش: “روسيا مستعدة للتشاور بشأن وضع آلية محددة لانسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا”.

وقالت المنقوش إنها أكدت خلال لقائها نظيرها سيرغي لافروف، على تفعيل الاتفاقات والبروتوكولات السابقة لتسريع عجلة الاقتصاد في ليبيا، لافتة إلى التعويل على الدور الروسي في المساعدة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضحت المنقوش أن هناك توافقا على دفع عجلة الاستقرار في ليبيا، وتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني، وتعزيز التواصل الدبلوماسي بين البلدين، قائلة: “نحن

بصدد افتتاح سفارة روسيا في طرابلس، وقنصليتها في بنغازي، ما يفضي بصبغة إيجابية وتعاونية بين البلدين لإحياء حركة الاقتصاد والتنمية”.