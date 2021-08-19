لافروف: نؤيد انسحاب العسكريين الأجانب دون استثناء من الأراضي الليبية.. ولاحظنا قراءة مختلفة من تركيا لمخرجات برلين “2”

ليبيا – أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تؤيد انسحاب جميع القوات والعسكريين الأجانب دون استثناء من الأراضي الليبية، لافتًا إلى أن تركيا لم ترفض مناقشة موضوع الانسحاب من ليبيا، بالإضافة إلى أن بقية الدولة لم تنفِ حضورها في ليبيا، وهذه النقاط مسجلة في البيان الختامي لمؤتمر برلين “2”.

لافروف وفي مؤتمر مشترك مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة نجلاء المنقوش اليوم الخميس قال: “شاهدنا قراءة مختلقة من تركيا لهذه الوثيقة، ولكن ما شاهدنا مخرجات برلين 2 واجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 التي تؤكد على ضرورة الانسحاب العاجل لجميع القوات على الأراضي الليبية”.

وأضاف: “شاهدنا توجيه الطلب للحكومة الليبية في طرابلس لتقديم المساعدة العسكرية للمنطقة الغربية، وفي نفس الوقت توجيه الطلب من برلمان طبرق، ونتيجة لذلك لاحظنا تحقيق نوع من التوازن في الجهود العسكرية أدى الى وقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية”.

وأشار إلى أن الانسحاب للقوات الأجنبية يجب أن يكون تدريجيًا ومتزامنًا دون ميول لأي طرف كان، وليس موضوع شرعية لأي طرف ما.

وأكد دعم روسيا الاتحادية للقرارات التي يتم اتخاذها في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، بما في ذلك القرار الذي اتخذ في اجتماعها قبل خمسة أيام، حول ضرورة الانسحاب العاجل لجميع العسكريين الأجانب دون استثناء من أراضي ليبيا.

وتابع حديثه: “السيدة الوزيرة أبلغتنا أن القيادة الليبية تقوم الآن بتشكيل آلية استشارية وعملية تشاورية لإنشاء معايير محددة لتنفيذ قرارات انسحاب جميع العسكريين الأجانب، وسنكون مستعدين الى جانب الدول الأخرى ان نشارك في هذا العمل”.

وأكد على استئناف التعاون الاقتصادي مع ليبيا الذي توقف نتيجة عدوان حلف الناتو، مضيفًا: “الشركاء اللبيبيون أطلعونا على تمرير العملية السياسية بما في ذلك التمهيد للانتخابات العامة نهاية العام الجاري”.

ولفت لافروف إلى أنه تم الاتفاق مع المنقوش على ضرورة الإسراع في إقرار القاعدة الدستورية لعملية الانتخاب وإتمامها بأسرع وقت ممكن.

وأردف: “اتفقنا على ضرورة التوسيع الآلية المشاورات على مستوى وزارتي الخارجية لتبادل وجهات النظر وبحث الأوضاع المتأزمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، بناء على تجارب سابقة في مثل هذه التشاورات”.

لافروف اختتم بالقول: “إنني على يقين أن زيارة المنقوش ستعزز اللقاء الثنائي في أكثر من مجال، إضافة إلى التعاون في المجال الإنساني والتعليمي والثقافي”.

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