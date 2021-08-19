المنقوش: نطالب روسيا بأن يكون لها دور أكبر في وضع خطة لانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا – ثمنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش الدور الروسي الفعال لوضع آلية محددة لإخراج المرتزقة من ليبيا، معولةً على روسيا في المساعدة لتوحيد المؤسسات العسكرية ومؤسسات الدولة الليبية.

المنقوش وفي مؤتمر مشترك مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس تابعته صحيفة المرصد، ثمنت الجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدةً على أهمية العلاقات الروسية الليبية وضرورة توثيقها.

وأشادت بالدور الروسي الإيجابي بإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار في 2020 ودعم الحوار في مؤتمر برلين “1و2” وصولًا لفتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت.



وأضافت: “تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على عدة محاور منها: التأكيد على تفعيل البروتوكولات والاتفاقيات السابقة ما بين الدولتين للدفع بالعجلة الأمنية والاقتصادية والتنموية”.



وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التواصل الدبلوماسي، قائلة ً: “نحن بصدد افتتاح سفارة روسيا في طرابلس، وقنصليتها في بنغازي، ما يفضي إلى صبغة إيجابية وتعاونية بين البلدين لإحياء حركة الاقتصاد والتنمية”.

وأردفت: “بالنسبة لدور روسيا في دعم الأمن والسلام في ليبيا، روسيا له دور حيوي وفعال ووقتي ونعول على الدور الروسي”، مطالبة ً بأن يكون لروسيا دور أكثر ثقلًا في دعم السلام في ليبيا فيما يتعلق بوضع خطة عملية لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية والمساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية وبناء مؤسسات الدولة والدفع بالعجلة الاقتصادية والتنمية التي ستساعد في تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار “.

ونوهت إلى أن روسيا لها ثقل دولي وليبيا تعول عليها وعلى قيادة وزير الخارجية سيرغي لافروف لدعم السلام في ليبيا خاصة في دعم مبادرة” استقرار ليبيا ” لإيجاد خطة شمولية لدعم الأمن في ليبيا واستقرارها.



وحول الاتفاق على الانسحاب للقوى الأجنبية في ليبيا، قالت المنقوش: إن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية يحب أن يكون بطريقة متزامنة ومن الطرفين وبطريقة محددة بحيث تضمن التوازن على أرض الواقع ولا نريد تكرار الدروس غير الناجحة في الدول المجاورة، عملية الانسحاب يجب أن تكون مقننة ومدروسة وعلى مراحل لضمان الاستقرار والتوازن على الأرض الليبية.

وواصلت: “نحن منفتحين للحوار مع كافة الدول المجاورة لإيجاد لغة مشتركة لضمان وجود فعالية للانسحاب وحكومة الوحدة تعمل على هذا الموضوع، وهو من أولوياتنا حاليا ونأمل إيجاد حل”.

كما نقلت المنقوش تحيات رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة أن ليبيا تثمن جهود روسيا في دعم جهود حكومة الوحدة.

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