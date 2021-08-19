الفطيسي: مجلس النواب لم يصوت بعد على قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد الغني الفطيسي إن مجلس النواب لم يصوت على قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.

الفطيسي وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء، أوضح أن ما جرى في الجلسة هو مناقشة مواد القانون؛ حيث أبدى الأعضاء ملاحظات حولها، وجرى الاتفاق على بعض المواد، ولكن لم يتم التصويت إلا على مادة واحدة فقط، وهي شروط الترشح ثم حدثت مشادات بين النواب بعد ذلك.

وأشار إلى أن المسودة أحيلت للجنة التشريعية لإعادة صياغتها وفق ملاحظات النواب، ثم إعادتها للتصويت مادة مادة، ثم كحزمة واحدة، حسب ما أفاد رئيس اللجنة التشريعية في الجلسة.

الفطيسي لفت إلى أن المجلس لم يناقش قانون الميزانية المقترح من الحكومة في جلسة أمس الأول ، وقد يُعرض في الجلسة القادمة ويحتاج لإقراره إلى 120 صوتًا.

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