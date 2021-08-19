“المركزي” يوجّه بتسلّم مستندات الشحن البري للسلع التونسية

أصدر مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، تعليماته بالسماح للمصارف بتسلّم مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلع ذات المنشأ التونسي، عن طريق منفذ رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس.

ودعا المركزي إلى إيلاء الموضوع العناية الواجبة تجاه الشركات الموردة، والتحقق من سلامة المستندات القادمة وأنها مطابقة للشروط القانونية والمصرفية.

وجاءت هذه التعليمات بحسب الإشارة إلى اتفاق وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي محمد بوسعيد، خلال زيارة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لطرابلس في يونيو الماضي.

يأتي هذا الإجراء في الوقت التي يشهد فيه الاقتصاد التونسي تراجعًا غير مسبوق في الناتج المحلي الذي بلغ 8,9% مع نهاية العام 2020، فيما مثّل التبادل التجاري بين ليبيا وتونس أقل من مليار دينار هذا العام، بعد أن

كان قد سجل 3,5 مليارات دينار ليبي قبل سنة.

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