المركزي يوجّه بتسلّم مستندات الشحن البري للسلع التونسية

أصدر مصرف ليبيا المركزي، تعليماته بالسماح للمصارف بتسلّم مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلع ذات المنشأ التونسي، عن طريق منفذ رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس.

ودعا المركزي إلى إيلاء الموضوع العناية الواجبة تجاه الشركات الموردة، والتحقق من سلامة المستندات القادمة وأنها مطابقة للشروط القانونية والمصرفية.

وجاءت هذه التعليمات بحسب الإشارة إلى اتفاق وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي محمد بوسعيد، خلال زيارة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لطرابلس في يونيو الماضي.

يأتي هذا الإجراء في الوقت التي يشهد فيه الاقتصاد التونسي تراجعًا غير مسبوق في الناتج المحلي الذي بلغ 8,9% مع نهاية العام 2020، فيما مثّل التبادل التجاري بين ليبيا وتونس أقل من مليار دينار هذا العام، بعد أن سجل 3,5 مليارات دينار ليبي قبل سنة .

هذا و شهد معبر رأس جدير الحدودي اليوم الخميس ،تجمع عددالتجار الممتهنين للتجارة البينية مع ليبيا من اهالي بنقردان في مفترق المغرب العربي معبّرين عن إمتعاضهم من تواصل تعمد السلطات الليبية غلق المعبر بالرغم من تعهدهم وإلتزامهم بالإجراءات الصحية والوقائية التي ستفرضها السلطات الصحية الليبية .

كما توافد عدد كبير من الليبين من الجانب الآخر من المعبر رغبة منهم في دخول تونس لكن المصالح الامنية الليبية رفضت السماح لهم بالمرور ما عدا سيارات النجدة .

ويشار إلى أن قرار غلق المعبر الحدودي برأس الجدير كان قرارا أحادي الجانب من السلطات الليبية، فيما بين مصدر طبي تونسي بالمعبر أنه تم تخصيص إجراءات و بروتوكول صحي من الجانب التونسي يهدف للكشف عن المصابين بالفيروس.