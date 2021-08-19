خاص| ضبط أدوية منتهية الصلاحية بعدد من صيدليات بنغازي وإقفال أخرى

بنغازي 19 أغسطس2021 (وال)- تمكنت شعبة الصيدليات والعيادات الخاصة التابعة لجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، من ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل عدد من الصيدليات.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية؛ قال رئيس شعبة الصيدليات والعيادات الخاصة الملازم “وليد العشيبي”؛ إن الشعبة أجرت حملات رقابية على العيادات الخاصة والصيدليات، وتم ضبط فيها العديد من مخالفات القانونية والصحية.

وأوضح “العشيبي” أن الحملات أسفرت عن قفل عدد سبعة صيدليات بالشمع الأحمر، لعدم وجود إجراءات، ويُعد ذلك مخالفًا للمادة (80) للقانون (106) لسنة 1973 بشأن القانون الصحي، وتحرير محضرًا لصيدليات مخالفة أخرى، تنوعت بين مخالفات قانونية من عدم وجود إجراءات قانونية وإجراءات غير مستوفي، إلى جانب ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

من جهته، قال أمر دوريات لجنة تنظيم وترخيص لافتات الدعاية والإعلان ببلدية بنغازي الملازم “أسامة بن حليم “إنه جرى تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية؛ بالتعاون مع وحدة تحريات حرس البلدي وشعبة صيدليات، أسفرت عن تحرير 13 محضرًا للمنشآت المخالفة، لتنظيم اللافتات ولعدم وجود ترخيص لها.

وأكد بن حليم أن دوريات تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع لجنة تنظيم وترخيص لافتات، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، التي يتردد عليها المواطنون. (وال) م ن/ ر ت

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