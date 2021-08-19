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الشاطر: ردود حماة “ثورة فبراير” على مراسلة “5+5” رفعت معنوياتي 

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر، الشكر لمن وصفهم بـ «حماة ثورة فبراير»، الذين وقفوا أمام توصيات اللجنة العسكرية (5+5) التي طالبت  بتجميد كل الإتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاصة مع تركيا وروسيا.

وقال الشاطر، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”ردود الأفعال على مراسلة 5+5  رفعت معنوياتي و أصبحت على ثقة أكيدة ان حماة ثورة فبراير لن يسمحوا بانهزامها أو تغيير مساراتها”، على حد زعمه.

وواصل مزاعمه، قائلًا: “شكرا للرجال الذين بيدهم السلاح و في وجدانهم يقين بأن الثورة باقية و سوف تحقق طموحات الشعب”، على حد قوله.

بيان لجنة (5+5)

وكان رئيسا لجنة (5+5) اللواء أحمد علي عمران، والفريق امراجع محمد العمامي، قد طالبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بتجميد كل الإتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاصة مع تركيا وروسيا.

 وجاء في نص البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه “استنادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510 لسنة 2020) والذي دعا في الفقرة الرابعة والسادسة  اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوقف  إطلاق النار في ليبي الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف وبشهادة البعثة الأممية، وبما ورد في الفقرة الثانية من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب”.

وتابع البيان؛  أنه “نطلب منكم تجميد العمل بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة  أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشر، حتى تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد”.

وحذرت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي من اندلاع حرب بسبب خطورة الوضع والاستمرار في عدم تعيين وزير للدفاع.

جويلي: أرفض تجميد الاتفاقيات مع تركيا

ومن جانبه أعلن ما يعرف بـ«آمر المنطقة العسكرية الغربية» في الجيش التابع لحكومة الوفاق المنصرمة، أسامة جويلي رفضه الذي وصفه بـ«القاطع» لرسائل اللجنة العسكرية «5+5» الموجهة إلى مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وقال «جويلي»، في بيان لها اطلعت «الساعة24» على نسخة منه، «أن اللجنة العسكرية تجاوزت حدود اختصاصها بالإشارة إلى ضرورة تعيين وزير الدفاع، لافتا إلى أن ذلك من اختصاص المجلس الرئاسي والحكومة بعد اعتماد مجلس النواب، وأيضا مخاطبتها البعثة الأممية بضرورة الضغط على أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ75، وهو أيضا ليس من اختصاصها».

وعبر ايضا عن رفضه الشديد طلب اللجنة العسكرية من المجلس الرئاسي والحكومة تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها حكومة الوفاق المنصرمة مع تركيا، قائلا: «نذكرهم بأن الاتفاقية مع تركيا جاءت بناء على طلب من الحكومة الشرعية لصد العدوان الذي كان يستهدف الدول المدنية».

“غنيوه” يرفض توصية “5+5”

ومن جانب أخر أصدر ما يسمى “جهاز دعم الاستقرار” الذي يترأسه عبدالغني الككلي الشهير بـ “غنيوه”،  بيانًا وصفه بالهام، أكد خلاله على   ضرورة عدم تجاوز اللجنة العسكرية (5+5) اختصاصاتها الموكلة إليها.

وجاء في نص بيان الجهاز، المنشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أنه “في الوقت الذي نؤكد  فيه على الجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية (5+5) والتي توجت بحل العديد من المشاكل العالقة من بينها فتح الطريق الساحلي الرابط ما بين الشرق والغرب، نؤكد ونؤيد أيضا على ما جاء في بيان غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي والذي يؤكد على ضرورة أن لا تتجاوز اللجنة العسكرية (5+5) اختصاصاتها الموكلة إليها”، بحسب البيان.

وتابع؛ ” حيث تدخلت هذه اللجنة في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي شكلتها حكومة الوفاق السابقة وهذا ليس من اختصاص اللجنة العسكرية (5+5) حيث أن هذا العمل هو من اختصاص الحكومة ، إضافة إلى عدم ذكرها إعادة تنظيم القيادة العامة في الشرق لتكون من ضمن أجهزة الدولة العسكرية”، وفقًا لنص البيان.

الحداد:  “5+5” انحرفت عن مسارها

وأنتقد الفريق محمد الحداد رئيس الأركان المعين من حكومة السراج السابقة، رسائل لجنة 5+5 العسكرية الأخيرة إلى المجلس الرئاسي والحكومة والبعثة الأممية، التي طالبت فيها بتجميد الاتفاقيات مع تركيا وروسيا وهيكلة بعض المجموعات والأجهزة المسلحة، والإسراع بتعيين وزير للدفاع.

وقال الحداد في بيانه الذى اطلعت عليه “الساعة24″، ونحن نقترب من موعد الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر، نتفاجاً بانحراف لجنة 5+5 عن مسارها المهني والفني المرسوم وتدخلها في الشؤون السياسية المناطة حصراً بالسلطة التنفيذية القائمة؛ هذه التدخلات المرفوضة وغير المهنية لها انعكاسات سلبية على مهام المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى الوحيد وعلى مهام حكومة الوحدة الوطنية المناط بها إدارة الشأن العام وحدها دون غيرها.

مروان: أرفض بيان لجنة (5+5) 

وأصدر اللواء عبدالباسط مروان، المعين من حكومة السراج السابقة آمراً لمنطقة طرابلس العسكرية، بياناً أعلن فيه رفضه لبيان اللجنة العسكرية المشتركة الأخير، وتأكيده على أن الشرعية تقتصر فقط على حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، مهدداً في الوقت ذاته بشن حرب إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

وجاء في نص بيان “مروان” الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه “بعد دحر عدوان العصابات الغازية على العاصمة طرابلس، واستجابة لدعوات وقف القتال وقبول ما توصلت إليه لجنة الحوار بجنيف من تفاهمات نتج عنها تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وأيضا تشكيل لجنة (5 + 5) للإشراف على تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلى وإخراج المرتزقة من أرض الوطن والتي قطعت في بعضها شوطا لابأس به لا ينكره إلا أعمى”، بحسب البيان.

وتابع البيان؛ “غير أننا تفاجئنا بما تم نشره بالأمس من رسائل من قبل اللجنة إلى مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: الأمر الذي جعلنا نؤكد خروج أعمال لجنة (5+5) عن مسارها المحدد في الواجبات المذكورة أعلاه وتكييف أعمالها بما يتناسب مع سياسة فرض الأمر الواقع”، على حد وصف البيان.

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  • متخلف عقليا فان كل الطرق تؤدى الى الحرب التى ستنتهى حتما بسحق الخوان فهم بغباوتهم يخربون بيوتهم فى كل مكان والجيش الوطنى يتصرف بذكاء شديد حيث اسقط ورقة التوت وظهرت عورة حريم السلطان خوان الاوطان وان من كان يقول ان الجيش الوطنى استعجل فى الهجوم على طرابلس ولم ينتظر مؤتمر عدامس الجامع الذى كتن مسرحية هزلية اسوأ من حوار تونس الذى يسيطر عليه الخرفان رغم انهم قلة من حثالة المجتمع لا وزن شعبى لهم كل همهم شرعنة المليشيات وخلق جسم تشريعى غير منتخب يلغى مجلس النواب .
    ولكنها اوهام لان الوقت يمر ولن تجرى انتخابات ولو اجريت فستكون مزورة وكلها تؤدى للحرب وهذه المرة ستصب فى صالح الجيش الوطنى لانه لن تكون هناك اى شرعية مزبفة ضده فمجلس النواب سيسحب الثقة من الدبيبة ويحافظ الجيش الوطنى على اقليمى برقة وفزان وسرت والهلال النفطى وجنوب طرابلس لتكون دولة ليبيا عليها تسيطر على مابها من ثروة وتديرها بحكومة من مجلس النواب بطبرق ومن يريد الانضمام لها فى الغرب فليقبل سبطرة الجيش غير ذلك مليشيات متناحرة كل منها تريد افناء الاخرى ولا اعتقد ان الجيش الوطنى من سيبدأ الهجوم بل سيرد على اى اعتداء بقوة رادعة مدعوما بجيش مصر القوى ولا يستطيع الاتراك الدخول فى مواجهة خاسرة فالشعب التركى لن يقبل اى خيائر بعيده عن امنه القومى عكس مصر تدافع عن امنها القومى وقادرة على حسم اى معركة مع من يتخطى الخط الاحمر الذى يحمى النفط وسبكون القتال الحقبقى فى قلب مدينة مصراته التى ستصبح اطلال قريبا فهى معقل الشر

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  • العبرة بالنهاية ومن يتوهم ان الاتراك سيقاتلوا معه فهو واهم فهم اول من سبفر وقت الجد ولا يتحمل اى خسائر بشرية تسقط اردوغان وتدخله السجن وهو يبحث عن صفقة لترك تركته فى ليبيا ولكن لا احد يهتم بهذا لانه كارت محروق اثمه اكبر من نفعه لان هزبمة اامليشيات فى وجود الاتراك سيعنى خسارة تركيا فى قبرص وشرق المتوسط .
    وكما نرى الان تعاون مصرى عراقى ونرى خسائر بشرية اربع جنود اتراك فاى حرب استنزاف تجبر الاتراك على الانسحاب

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