المنقوش: انسحاب المرتزقة من ليبيا يجب أن يكون مقنن ومدروس

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا يجب أن يكون مقنن ومدروس وعلى مراحل.

وقالت وزيرة الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في موسكو إن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية يتطلب أن ننظر إليه بطريقة واقعية حيث أن الانسحاب يجب أن يكون مقنن ومدروس وعلى مراحل.

وأعربت المنقوش عن تقديرها للجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية مؤكدة أنها تثمن دور روسيا الإيجابي بإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار في يناير 2020 وتشجيع الليبيين في الجلوس معا على طاولة التفاوض والحوار.