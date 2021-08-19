ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

19 August, 2021

ما زال سكان العاصمة طرابلس وما جاورها من المدن والاحياء والذين يتجاوز عددهم الـ 3 ملايين ، يعانون العطش ، ولا وجود لمؤشرات على قرب انهاء الازمة واستجابة المسلحين الخارجين عن القانون السماح بعودة ضخ المياه .

و يأتي ذلك رغم الادانات المحلية والدولية المتمثلة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي اعتبرت قطع المياه عن السكان جريمة إنسانية .

وكان جهاز النهر الصناعي أعلن ، إيقاف ضخ المياه بعد اقتحامه من قبل مجموعة مسلحة، تطالب بالإفراج عن مدير المخابرات في نظام معمر القذافي عبدالله السنوسي من سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وقالت إدارة الجهاز الذي يدير تدفق المياه لأكثر من 70 بالمائة من المدن الليبية، في بيان، إن قرار قطع الإمداد المائي عن نحو مليوني ساكن، جاء بعد انتهاء مهلة 72 ساعة التي حددتها المجموعة المسلحة التي اقتحمت موقع محطة التحكم بتدفق المياه بالشويرف، ومحطة ضخ المياه بالحقل الجنوبي بالحساونة، للنظر في تنفيذ مطلبهم المتمثل في الإفراج عن عبدالله السنوسي.