تسجيل 1,949 إصابةً جديدةً و 33 وفاة بـ”كورونا”

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 1,949 إصابةً جديدةً بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 8,054 عينة.

وفق بيان المركز رقم 486؛ فإن العاصمة طرابلس سجلت أعلى معدل إصابات حيث بلغت 680 حالةً جديدةً، 131 حالةً مخالطةً، تلتها مدينة القربولي بـ 117 حالةً جديدةً.

كما سجّل المركز شفاء 1,178 حالةً كانت أعلاها في العاصمة طرابلس بـ 420حالة شفاء.

ووفق بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ فإنه تم تسجيل 33 حالة وفاة على مستوى البلاد، منها 20 بالمنطقة الغربية وعشر حالات بالمنطقة الشرقية وثلاث حالات بالمنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة 24,2% بينما بلغ إجمالي الإصابات 291,168، منها 76,578 حالة نشطة، إضافةً إلى تعافي 201,589حالة، ووفاة 4,001 حالة, فيما بلغ عدد من تلقى التلقيح ضد فيروس “كورونا”، 897,779.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية