لافروف: موسكو وطرابلس تؤيدان انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو وطرابلس تؤيدان انسحاب جميع القوات والعسكريين الأجانب، دون استثناء، من الأراضي الليبية.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش اليوم الخميس في موسكو “أكدنا دعم روسيا للقرارات التي يتم اتخاذها في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، بما في ذلك القرار الذي اتخذ في اجتماعها قبل خمسة أيام، حول ضرورة انسحاب جميع العسكريين الأجانب، دون استثناء، من أراضي ليبيا“

من جانبها أكدت المنقوش أن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية يتطلب أن ننظر إليه بطريقة واقعية حيث أن الانسحاب يجب أن يكون مقنن ومدروس وعلى مراحل.

وأعربت المنقوش عن تقديرها للجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية مؤكدة أنها تثمن دور روسيا الإيجابي بإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار في يناير 2020 وتشجيع الليبيين في الجلوس معا على طاولة التفاوض والحوار.