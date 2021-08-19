القماطي: لقائي بـ”موسى الكوني” كان مثمراً تناولنا فيه “الانتخابات والمصالحة”

قال جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير” إنه ‏تشرّف اليوم بلقاء مع الصديق ⁧‫موسى الكوني‬⁩ نائب رئيس المجلس الرئاسي بمقر المجلس في ⁧‫طرابلس‬⁩.

وكتب القماطي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس قائلًا: “قد كان لقاءً مثمراً تناولنا فيه ملفَي ⁧‫الانتخابات‬⁩ والمصالحة الوطنية” وفق قوله.

وتابع مبعوث فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق لدول المغرب العربي، قائلًا: “تم التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وتحقيق ⁧‫المصالحة‬⁩ التي تقود إلى إنهاء الصراع والانقسام في ⁧‫ليبيا‬⁩” على حد تعبيره.

يشار إلى أن ما يسمى بـ«حزب التغيير» الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار «تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان»، ويصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي.

ويعرف الحزب أيضًا بمواقفه العدائية من الجيش الليبي، وكثرة بياناته، التي يعمل القماطي على تسويقها في المحطات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي.