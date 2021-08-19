ميناء بنغازي: وصول 727 سيارة قادمة من السوق الكورية

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول ثلاث سفن إحدهم محملة بعدد 727 سيارة قادمة من السوق الكورية كما توقع وصول سفينة رابعة محملة بعدد 2843 سيارة.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل سفينة نقل السيارات( ريو قراند ) وعلى متنها عدد 727 سيارة قادمة من السوق الكورية.

كما استقبل ميناء بنغازي سفينة نقل الحاويات( ڤكتوريا أل ) الوكيل الملاحي شركة البحرين للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 189 حاوية محملة ببضائع وسلع مختلفة كما رست بالميناء ( ألـك ) وعلى متنها عدد 159 حاوية بضائع متنوعة.

ومن المتوقع أن تصل للميناء يوم السبت القادم السفينة سي باتريس رحلة (SEA PATRIS القادمة من كوريا والتي تحمل على متنها 2843 سيارة.