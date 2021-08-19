عضو المجلس البلدي أوجلة تتفقد مستشفى المدينة القروي

أوجلة 19 أغسطس 2021 (وال) _ قامت عضو المجلس البلدي أوجلة الأستاذة فضيلة بترون، بزيارة تفقدية إلى مستشفى أوجلة القروي، لمتابعة الإجراءات وتسويات ترقيات الموظفين بالمستشفى.

وبدورها، أكدت بترون أن هذه الترقيات حق مهم جدا للموظف في كل القطاعات والجهات الحكومية، ليأدّي الموظف عمله بصورة جيدة.

يذكر إن زيارة عضو البلدية للمستشفى، جاءت على خلفية الزيارات التي تقوم بها لكل القطاعات داخل البلدية، وذلك لمتابعة إجراءات الموظفين وتسوياتهم الوظيفية وإعداد تقارير بذلك. (وال _ أوجلة) أ س / ه ع

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