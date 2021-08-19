السفارة بالقاهرة تدعو الجالية الليبية لتسجيل بياناتها بسجل الناخبين

دعت السفارة الليبية في القاهرة الجالية الليبية المقيمة بمصر لتسجيل بياناتها على الموقع الخاص بتسجيل الناخبين في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات القادمة.

وأكدت السفارة الليبية في القاهرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن دعوة أبناء الجالية الليبية في مصر لتسجيل بياناتهم في سجل الناخبين جاء بناء على التوجيهات الصادرة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بشأن إطلاق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي أمس الأربعاء الموقع الخاص بتسجيل الناخبين في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات القادمة.