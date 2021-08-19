الدبيبة: على جهاز تطوير المراكز الإدارية البدء الفعلي في خطته

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الخميس خطة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية للعام 2021م، خلال زيارته لديوان الجهاز.

وعقد اجتماعًا موسعًا مع لجنة الإدارة ومديرو الادارات والمشاريع بالجهاز، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والإتصال والشؤون السياسية.

واستعرض المدير العام خطة الجهاز للعام الجاري، والتي تشمل عدد كبير من القطاعات والمشاريع المهمة التي سيتم تنفيذها أو استكمالها خلال هذه السنة.

وأكد الدبيبة خلال كلمته على ضرورة البدء الفعلي في الخطة وظهور نتائجها بشكل واضح للمواطنين، على أن تشمل كافة مناطق ليبيا، وفق قوله.

كما أعطى تعليماته لإدارة الجهاز بالسفر لمدينة بنغازي لمتابعة استئناف تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمنطقة الشرقية، على أن تليها زيارة لمدينة سبها لمتابعة المشروعات بالمنطقة الجنوبية.