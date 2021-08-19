شكشك: أتمنى أن يقدم التقرير السنوي لديوان المحاسبة الفائدة للبرلمان

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الخميس، إنه سلم اللجنة المختصة بإعداد التقرير السنوي لديوان المحاسبة تقريرها السنوي للعام 2020، أمس الأربعاء، وقد تم اعتماد صدوره في الاجتماع الدوري مع مدراء الإدارات والمكاتب بالديوان.
وبحسب البيان الصادر عن ديوان المحاسبة، فإن شكشك يعتبر التقرير السنوي مُخرجًا لكل الأعمال الرقابية التي تمت طوال أشهر من العمل، وتتويجاً لجهود عدة لجان من موظفين وأعضاء، على حد تعبيره.
وأضاف:” نتمنى أن يقدم الفائدة والعون لكل مؤسسات الدولة ومن أهمها البرلمان باعتباره الجهة المعنية بالاطلاع عليه لتحقيق المساءلة، وكذلك باقي المؤسسات التي شملتها عمليات الفحص والمراجعة لتدارك الأخطاء وتحسين أدائها، على حد زعمه.
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