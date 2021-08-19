شكشك: أتمنى أن يقدم التقرير السنوي لديوان المحاسبة الفائدة للبرلمان

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الخميس، إنه سلم اللجنة المختصة بإعداد التقرير السنوي لديوان المحاسبة تقريرها السنوي للعام 2020، أمس الأربعاء، وقد تم اعتماد صدوره في الاجتماع الدوري مع مدراء الإدارات والمكاتب بالديوان.

وبحسب البيان الصادر عن ديوان المحاسبة، فإن شكشك يعتبر التقرير السنوي مُخرجًا لكل الأعمال الرقابية التي تمت طوال أشهر من العمل، وتتويجاً لجهود عدة لجان من موظفين وأعضاء، على حد تعبيره.

وأضاف:” نتمنى أن يقدم الفائدة والعون لكل مؤسسات الدولة ومن أهمها البرلمان باعتباره الجهة المعنية بالاطلاع عليه لتحقيق المساءلة، وكذلك باقي المؤسسات التي شملتها عمليات الفحص والمراجعة لتدارك الأخطاء وتحسين أدائها، على حد زعمه.