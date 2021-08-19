السيطرة على حريق بالغرفة الرئيسية للكهرباء في مطار بني وليد

أكد مصدر من مطار بني وليد المدني لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، السيطرة على حريق اندلع، مساء أمس الأربعاء، بالغرفة الرئيسية للكهرباء في المطار دون حدوث أي خسائر بشرية.

وقال المصدر إن الغرفة التي تعرضت للحرق تضم محرك توليد كبير تعرض للتلف والحرق بالكامل، مشيرا إلى أن أسباب الحريق «لازالت مجهولة»، متوقعا «أن يكون هذا الحريق بفعل فاعل يهدف إلى إفساد المطار وتأخير عمله».

وفي يوليو الماضي نظَّم موظفو مطار بني وليد المدني، وقفة احتجاجية طالبوا فيها وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بضرورة التدخل وتكليف جهة أمنية بمهمة حماية وتأمين ممتلكات المطار من السرقة والعبث.

– وقفة احتجاجية للمطالبة بحماية وتأمين مطار بني وليد

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وقال الموظفون، في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إنه لا توجد أي جهة تضطلع بتأمين وحماية المطار، ما فتح المجال أمام الخارجين على القانون لسرقة والعبث بممتلكات المطار.

وعبر الموظفون عن رفضهم لما تعرض له المطار من نهب وسرقة، مطالبين بتفعيل نقاط ومكاتب الجهات الأمنية داخل المطار للقيام بمهامها والمحافظة علي المرفق وتفعيله وتطويره.

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