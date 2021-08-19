هذه نتائج لقاء الزناتي مع الملحقية الصحية في تركيا

التقى وزير الصحة علي الزناتي يوم الخميس موظفي الملحقية الصحية بتركيا؛ بحضور القنصل العام لليبيا، والقائم بالأعمال والملحق الصحي، وذلك للإطلاع على أوضاعهم والاستماع إلى مطالبهم وأهدافهم ومقترحاتهم والمعوقات التي تعيق التنفيذ.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الزناتي أكد في بداية الاجتماع على أهم أهداف الملاحق الصحية والمتمثلة في نقل الخبرات الخارجية إلى ليبيا من خلال التدريب، أحياء ندوات، أطباء زوار، والمتابعة والإشراف على المرضى.

وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة العديد من البنود ومن أهمها الإلتزام بالقوانين واللوائح فيما يخص تنظيم الإجراءات الإدارية للموظفين، إعادة التنظيم داخل عمل الملاحق والتوصيف الوظيفي، وضع آلية واضحة لتنظيم إجراءات إيفاد المرضى، تفعيل العمل بالقائمة النمطية المُعدة من قبل وزارة الصحة؛ والخاصة بالعلاج بالخارج، وضع آلية لتفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة التركية، التعاون في مجال التدريب الطبي المستمر، من أجل تحقيق رؤية الوزارة في توطين العلاج بالداخل، متابعة ملف الديون، التنسيق مع المستشفيات في الساحة التركية قبل إحالة المرضى، تحديد التخصصات الطبية التي يمكن علاجها في الساحة التركية، ضرورة الإستفادة من الخبرات التركية في مجال المنظومات الصحية داخل المرافق الصحية، نقل المعرفة وربط المهارة من خلال التدريب والتدريب المصاحب؛ بمعنى إرسال أطباء مصاحبين للمرضى لتلقي التدريب أثناء تلقي المريض للعلاج، ومن ثم متابعته في ليبيا.