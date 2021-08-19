مليطان: ندرس تطعيم المواطنين بجرعة ثانية مختلفة لعدم توفر لقاح سبوتنيك

قال محمد مليطان المدير التنفيذي للحملة الوطنية لمجابهة كورونا مصراتة، إن الحصول على اي لقاح لكورونا عملية صعبة بسبب هيمنة الدول المصنعة وإزدياد الطلب العالمي، وأن تلقي اللقاح هو طوق النجاة وجميع اللقاحات أثبتت فاعليتها في 200 دولة لقحت مواطنيها.

أضاف مليطان في تصريحات لراديو مصراتة، اليوم، أن المناعة من لقاح سبوتنيك تتكون من الجرعة الأولى والجرعة الثانية تعزيزية منشطة، وأن اللجنة العلمية بالمركز الوطني ووزارة الصحة تدرس بدائل الجرعة الثانية من سبوتنيك في حال عدم حصولنا عليها ولا يمكن إعطاء أي بديل من لقاح أخر بدون دراسة وقرار من اللجنة العلمية.

وتابع قائلًا: “سنعطي الجرعة الثانية من لقاح إسترازينيكا بالإضافة إلى لقاح سينوفارم الذي تحصلنا منه على 2 مليون جرعة مقسمة بالتساوي بين الجرعتين” وفق قوله.