بلدية نالوت ترفض قرار إنشاء منطقة عسكرية

أعلنت بلدية نالوت رفضها التام لقرار المجلس الرئاسي بشأن إنشاء منطقة عسكرية في البلدية، معتبرة إياه قرارا غير مدروس لا يراعي الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
مليطان: ندرس تطعيم المواطنين بجرعة ثانية مختلفة لعدم توفر لقاح سبوتنيك
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مفوضية المجتمع المدني تؤكد أهمية المشاركة بالانتخابات
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
هذه نتائج لقاء الزناتي مع الملحقية الصحية في تركيا
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
دعوة الجالية الليبية المقيمة بالخارج للتسجيل في المنظومة
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك