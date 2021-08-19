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بلدية نالوت ترفض قرار إنشاء منطقة عسكرية

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت بلدية نالوت رفضها التام لقرار المجلس الرئاسي بشأن إنشاء منطقة عسكرية في البلدية، معتبرة إياه قرارا غير مدروس لا يراعي الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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