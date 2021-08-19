بلدية نالوت ترفض قرار إنشاء منطقة عسكرية

أعلنت بلدية نالوت رفضها التام لقرار المجلس الرئاسي بشأن إنشاء منطقة عسكرية في البلدية، معتبرة إياه قرارا غير مدروس لا يراعي الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية.

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