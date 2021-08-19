السفير البريطاني: نرغب في الاستثمار بليبيا

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتن على رغبة المملكة المتحدة الكبيرة في الاستثمار في ليبيا، من خلال التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها مع الشركات العاملة في مجال النفط والطاقة ببريطانيا.

جاء ذلك خلال زيارة السفير البريطاني اليوم الخميس لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله بمناسبة إنتهاء فترة عمله كسفير لليبيا

وبين السفير البريطاني خلال اللقاء الذي جرى بمقر المؤسسة الوطنية للنفط أن السبب الأبرز وراء الاستقرار الذي تشهده ليبيا في الوقت الراهن، هو تماسك قطاع النفط الذي انعكس بالإيجاب على عودة الاستقرار بالبلاد، كونها الداعم الأول والأخير للاقتصاد الليبي، كما أكد

وأثنى صنع الله على الدور الكبير والبارز الذي قام به السفير نيكولاس هوبتون في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها على جميع الأصعدة لإعادة الاستقرار لقطاع النفط الليبي ومنع التهريب، مثمناً الجهود التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية، للوقوف إلى جنب قطاع النفط وتقديم الدعم اللازم له، مشيراً إلى أن المؤسسة ستواصل عملها بكل مهنية وحيادية لدعم الاقتصاد الوطني وإنعاشه.

وأكد صنع الله أن المؤسسة تتطلع إلى تطوير سبل التعاون المشترك مع الشركات البريطانية العاملة في مجال النفط والطاقة، لتطوير قطاع النفط الليبي، وفتح باب الاستثمار بما يخدم مصلحة البلدين، وتحريك عجلة التنمية في ليبيا.