الإمداد الطبي بفزان يعلن وصول 5 آلاف جرعة من مصل العقارب

استلم فرع جهاز الإمداد الطبي في فزان 5 آلاف جرعة من مصل العقارب من جهاز الإمداد الطبي الرئيسي في العاصمة طرابلس.

وأكد مدير فرع جهاز الإمداد الطبي في البلدية أنه سيتم توزيعها على المستشفيات في المنطقة الجنوبية اعتبارا من اليوم حسب الإجراءات المتبعة.

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