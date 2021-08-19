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الإمداد الطبي بفزان يعلن وصول 5 آلاف جرعة من مصل العقارب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استلم فرع جهاز الإمداد الطبي في فزان 5 آلاف جرعة من مصل العقارب من جهاز الإمداد الطبي الرئيسي في العاصمة طرابلس.

وأكد مدير فرع جهاز الإمداد الطبي في البلدية أنه سيتم توزيعها على المستشفيات في المنطقة الجنوبية اعتبارا من اليوم حسب الإجراءات المتبعة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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