وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تعقد جلسة مباحثات مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف بموسكو

موسكو 19 أغسطس 2021 (وال) – عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” اليوم الخميس بموسكو، جلسة مباحثات مع نظيرها الروسي “سيرغي لافروف” .

وتم خلال المباحثات ، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

واتفق الجانبان خلال هذه الجلسة ، على أهمية تعزيز التعاون الإيجابي، والعلاقات بين البلدين، وذلك بتفعيل الاتفاقيات المشتركة، ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وعودة الشركات الروسية للعمل في مشروعات النفط، وسكك الحديد وغيرها من المشروعات، والعمل على فتح روسيا لسفارتها في طرابلس، والقنصلية في بنغازي.

واتفق الجانبان أيضًا على تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، والتشاور المستمر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرقت جلسة المباحثات إلى تطور الأوضاع في ليبيا، وما تشهده من تحسن مستمر ، في ظل الإجراءات التي يقوم بها المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، لتوحيد المؤسسات وعلى رأسها المؤسستين العسكرية والأمنية، واستقلال القرار الوطني.

كما تم استعراض الموقف الروسي المتبني والداعم لمخرجات مؤتمر برلين (1 و 2)، وللمسار السياسي وصولا للانتخابات في نهاية العام، والحاجة الملحة لدعم المجتمع الدولي، والدول الفاعلة في الملف الليبي ، لتنفيذ هذه المخرجات.

ودعت وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش” في ختام جلسة المباحثات نظيرها الروسي “سيرغي لافروف”، إلى زيارة ليبيا ، وقوبلت هذه الدعوة؛ بامتنان على أن يحدد موعدها فيما بعد بالتنسيق بين البلدين. (وال)

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