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البشتي: مجلس الدولة «جسم نشاز» عرقل الحل السياسي واستنزف خزينة الدولة

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم عبد العظيم البشتي، المحلل السياسي الليبي، مجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، بعرقلة المسار السياسي واستنزاف خزينة الدولة، واصفًا إياه بـ«الجسم النشاز».

وتساءل البشتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” متى يزول أو يُزال الكيان المُسمى (مجلس الدولة)، هذا الجسم النشاز الذي لم يعُد له منذ سنوات أي دور أو أي شرعية”.

وأضاف:” المجلس الاستشاري فرض بقاءه كأمر واقع، بل استمر في عرقلة المسار السياسي، وكذلك استنزاف خزينة الدولة بميزانية مرتبات أعضائه الكبيرة والذين ليس لهم أي حق فيها”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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