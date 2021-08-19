الدبيبة يوجه «المراكز الإدارية» إلى متابعة استئناف المشروعات بالمنطقتين الشرقية والجنوبية

أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى إدارة جهاز تنمية المراكز الإدارية بالسفر إلى مدينة بنغازي لمتابعة استئناف تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمنطقة الشرقية، على أن تليها زيارة إلى مدينة سبها لمتابعة المشروعات بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدبيبة، صباح اليوم الخميس، مع لجنة الإدارة ومديرو الإدارات والمشاريع بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والإتصال والشؤون السياسية.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية يأتي في إطار متابعة خطة عمل الجهاز للعامل 2021، التي تشمل عدد كبير من القطاعات والمشاريع المهمة التي سيتم تنفيذها أو استكمالها خلال هذه السنة.

وطالب الدبيبة في كلمته خلال الاجتماعي مسؤولي جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بضرورة البدء الفعلي في تنفيذ خطة العمل المقررة للعام الجاري «وظهور نتائجها بشكل واضح للمواطنين»، مشددا على ضرورة «أن تشمل كافة مناطق ليبيا».

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