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أولى رحلات الخطوط الأفريقية تتوجه إلى مطار الأبرق

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتوجه إلى مطار الأبرق شرق البلاد الخميس طائرة الخطوط الجوية الأفريقية في أول رحلة لها بعد توقف دام لفترة طويلة .

وسيكون على متن الرحلة الافتتاحية مدير عام شركة الخطوط الجوية الأفريقية ومندوب عن مصلحة الطيران المدني إلى جانب مدير مكتب الحوكمة بالشركة الليبية الأفريقية القابضة

هذا وكانت الخطوط الجوية الأفريقية قد أعلنت عن استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار الأبرق شرق البلاد بواقع رحلتان أسبوعيا يومي الأحد و الخميس .

الجدير بالذكر أن مطار الأبرق قد أغلق في وجه الرحلات المدنية على الرغم من المناشدات المتكررة لما قيل عنه حينها انعدام السيطرة الإدارية و الأمنية على المنفذ واحتمال تعرض المطار للتخريب لنمو حركات متشددة من قبل تنظيم داعش بالإضافة إلى أنه يساعد على عدم السيطرة و تهريب العملة و الذهب بالرغم من تأكيدات إدارة المطار على الاستعداد للتعاون مع شركات الطيران المختلفة حسب ما هو متاح لديها للرفع من معاناة المواطنين المستفيدين من خدماته .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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