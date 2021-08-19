وزارتا الصناعة والمالية تبحثان هذه الموضوعات

عقد وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي ومدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين فرج الشندولي اجتماعا مع وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية إبراهيم عكرة تم فيه مناقشة بعض البنود المتعلقة بالميزانية المخصصة للمؤسسة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة أن الاجتماع ناقش الإجراءات المتبعة والتي أتخذتها المؤسسة لجباية إيراداتها وكيفية وضع آلية لصرف حوافز لموظفي المؤسسة والجهات المناط بها تطبيق القانون وجباية الإيرادات لصالح الدولة الليبية حيث استعرض مدير عام المؤسسة بغض الإجراءات والخطوات التي اتخدها المؤسسة لجباية الإيرادات بالتنسيق مع جهاز الشرطة الزراعية ووزارة الداخلية.

وتضمن الاجتماع التنسيق بشأن وضع الاليات المثلى المشتركة بين وزارتي المالية والصناعة ومؤسسة التعدين للعمل كمجموعة واحدة من أجل أعادة هيبة الدولة.

كما تم مناقشة بنود الميزانية المخصصة للمؤسسة الوطنية للتعدين ووضع حلول عاجلة لجميع المختنقات المالية التي تعاني منها المؤسسة .

حيث أوضح وكيل وزارة الصناعة والمعادن بأنه سيتم تجاوز المستهدف من الإيرادات المطلوبة من المؤسسة الوطنية للتعدين عام 2021 2022 وذلك لأول مرة منذ تاريخ تأسيس المؤسسة عام 2008 م.

وأبدى وكيل وزارة المالية استعداده للعمل على تسهيل الاجراءات المتعلقة بالمؤسسة وحلحلة الصعوبات التي تواجهها في سبيل تحقيق أهدافها.