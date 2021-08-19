«الخارجية»: المنقوش اتفقت مع نظيرها الروسي على وضع جدول زمني لخروج المرتزقة من ليبيا

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مؤتمراً صحفياً مشتركاً، مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، وذلك عقب جلسة المباحثات التى أجرياها بموسكو، اليوم الخميس.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، اليوم الخميس، فإن المنقوش، نقلت في مستهل المؤتمر الصحفي تحيات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرهم للجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية .

وأعربت المنقوش، عن تثمينها للدور الروسي الداعم لوقف إطلاق النار في ليبيا في العام 2020 ، ودعمه أيضا لمخرجات مؤتمري برلين 1 و 2.

وأكدت الوزيرة، في المؤتمر الصحفي، أهمية تعزيز التعاون الإيجابي وتعزيز العلاقات بين البلدين وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات المشتركة ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والعمل على فتح روسيا لسفارتها في طرابلس، والقنصلية في بنغازي، وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة، والتشاور المستمر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأبدت المنقوش، رغبتها في استمرار روسيا في دعم مبادرة استقرار ليبيا، ومخرجات مؤتمر برلين والمساهمة في إعادة توحيد المؤسسة العسكرية.

ومن جهته، عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف- بحسب بيان الخارجية- عن سعادته بلقائه الوزيرة مجدداً موقف بلاده الداعم للحوار بين مختلف الأطراف في ليبيا.

وأكد لافروف، دعم بلاده للمسار السياسي الليبي، مجددا حرص موسكو على تنفيذ ودعم مخرجات برلين ولجنة 5+5 ، داعيا المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الملف الليبي إلى مزيد الدعم من أجل تنفيذ هذه المخرجات .

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد الجانبان، الاتفاق على وضع جدول زمني محدد لخروج كافة المرتزقة الأجانب بشكل تدريجي ومتوازن.