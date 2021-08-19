المنقوش تطالب تعزيز الدعم.. ولافروف يؤكد أهمية عقد الانتخابات

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، مع نظيرها الروسي، سيرغي لافروف، سبل تعزيز الدعم الروسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا على مختلف الأصعدة، وصولا إلى إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد، زيارة المنقوش إلى موسكو خرجت بجملة من التعاونات بين البلدين.

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