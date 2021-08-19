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المنقوش تطالب تعزيز الدعم.. ولافروف يؤكد أهمية عقد الانتخابات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، مع نظيرها الروسي، سيرغي لافروف، سبل تعزيز الدعم الروسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا على مختلف الأصعدة، وصولا إلى إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد، زيارة المنقوش إلى موسكو خرجت بجملة من التعاونات بين البلدين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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