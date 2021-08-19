الشؤون الاجتماعية الليبية والتضامن المصرية تتفقان على هذه النقاط

اتفقت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء ابوبكر الكيلاني مع وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر نيفين القباج على إعداد مسودة لاتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين تعرض على الجهات المختصة بكلا البلدين قبل التوقيع عليها في وقت لاحق.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال اللقاء الذي جرى في القاهرة على أن منظومة التشريعات الليبية أولت اهتماما بالغا بقطاع الرعاية الاجتماعية وكفلت حق الرعاية الاجتماعية لكافة المواطنين مما ساهم إلى حد كبير في تقوية المؤسسات المعنية بالعمل الاجتماعي ومؤسسات تقديم الرعاية الاجتماعية بليبيا مشيرة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية قد أحرزت بعض التقدم في بعض الملفات المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومن بين هذه الملفات صرف علاوة الزوجة والأولاد لمن هم دون سن الثامنة عشر وكذلك رفع المعاشات الأساسية ومعاشات المتقاعدين مؤكدة أن وزارة الشؤون الاجتماعية عاكفة على دراسة السبل الكفيلة بتطوير المؤسسات التابعة لها وذلك من خلال البحث عن بناء شراكات استراتيجية في مجالات نقل المعرفة والتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والزيارات بين المختصين.

وأكدت الوزيرة أن قطاع الشؤون الاجتماعية في ليبيا يتطلع إلى تقوية التعاون الثنائي مع نظرائه من الجانب المصري لتطوير العمل الاجتماعي وخدمات الرعاية الاجتماعية والاستفادة من الخبرات من كلا الطرفين بما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمات التي تقدم لكافة الشرائح والفئات المستفيدة وأكدت ضرورة تحديث الاتفاقيات السابقة وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتماشى وظروف المرحلة.